طيران ناس يطلق 6 رحلات إلى أديس أبابا من الرياض وجدة من 9 أكتوبر

أعلن طيران ناس، إطلاق 6 رحلات مباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرياض وجدة اعتبارا من 9 أكتوبر القادم، في إطار خططها للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها مطلع 2022 تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 بحلول 2030، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وستنطلق رحلات الطيران اﻻقتصادي الرائد من الرياض ابتداء من 9 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة. ومن جدة ابتداء من 10 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت. ليربط إثيوبيا مع المملكة بـ 6 رحلات مباشرة في المجمل، بما يعزز وجهات السفر إلى إفريقيا المقدمة من طيران ناس للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.