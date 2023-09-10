سيتي سكيب العالمي .. مشاريع عقارية بأكثر من 65 مليار ريال في يومه الأول

كشف ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، عن إطلاق مشاريع عقارية في معرض سيتي سكيب العالمي بقيمة تجاوزت الـ 65 مليار ريال.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح المعرض المقام في ملهم شمال الرياض، أن 170 دولة مشاركة في الحدث العقاري الأكبر عالميا، مبينا أن عدد سكان مدينة "ذا لاين" سيكون 9 ملايين نسمة.

وشهد المعرض الذي انطلقت أعماله اليوم، إطلاق عدد من المشاريع بـ 65 مليار ريال، يتقدمها إطلاق الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 42 مليار ريال لضخ معروض عقاري جديد في ضواحي ومجتمعات الشركة الوطنية للإسكان، وإطلاق مركز أعمال ومدينة خزام الرياضية في ضاحية خزام، و "روشن" بـ 7.7 مليار ريال لتعاون إستراتيجي ضخم مع شركة China Harbour ضمن مشروعات سدرة المستقبلية.

كما شهد المعرض إطلاقا بقيمة 6 مليارات ريال من شركة مكيون للإعلان عن بوليفارد مكة الذي يضم وحدات إدارية، وتجارية، وسكنية، وفنادق بمساحة إجمالية تبلغ 1 مليون متر مربع، وإطلاق شركة رتال بـ 5 مليارات ريال لمنتجع Ultra Luxury في الخبر تحت إدارة الريتز كارلتون، وكذلك إطلاقا بـ 4 مليارات ريال لصندوق حديقة الملك سلمان لتطوير أول قطعة أرض للاستثمار العقاري داخل المشروع، بنحو 290 ألف متر مربع للمساحات السكنية بـ 1500 وحدة سكنية على الطراز السلماني، و 140 ألف متر مربع للمساحات المكتبية، والفندقية، والتعليمية، وقطاع التجزئة، وإطلاق بـ 4 مليارات ريال لوجهة مسار، لإطلاق 18 برجا سكنيا، و 4 عمائر فندقية، ومبنى مكتبي.

ويأتي سيتي سكيب العالمي بمشاركة 350 جهة عارضة تستقبل الزوار على مدى 4 أيام، حيث تتنوع أجنحة المعرض ما بين مشاريع رؤية 2030، وأهم الشركات العقارية، والشركات الناشئة، والعديد من الجهات المميزة، ويصاحب المعرض روشن هاكاثون الذي انطلقت منافساته اليوم بمساري الشركات الناشئة القائمة، وأفكار المشاريع الجديدة، ومن المقرر إعلان الفائزين في الحفل الختامي يوم 13 سبتمبر.