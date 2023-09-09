مجموعة العشرين: الأزمات المتتالية تهديد للنمو العالمي على المدى الطويل

حذرت مجموعة العشرين اليوم من أن الأزمات المتتالية تهدد النمو العالمي على المدى الطويل متوقعة مزيدا من المصاعب مستقبلا.

وبحسب "الفرنسية" فقد أوضحت المجموعة أن الأزمات المتتالية طرحت تحديات للنمو على المدى الطويل، مشيرة إلى التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي.