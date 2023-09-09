"إنفاذ" يسند أكثر من 260 فرصة عقارية في 10 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 23 مزادا علنيا، ابتداء من 10 حتى 14 من شهر سبتمبر الجاري، مبينا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارا سكنيا وتجاريا وزراعيا وصناعيا تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.

وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و 43 عقارا بمنطقة المدينة المنورة بواقع 3 مزادات، و 16 عقارا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة، و 44 فرصة عقارية في منطقة القصيم وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية، وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.