الصين: الاقتصاد خرج من الانكماش في أغسطس

ذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الصينية اليوم أن الاقتصاد الصيني خرج من موجة قصيرة من الانكماش في أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة للغاية بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية.

وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في أغسطس الماضي.

ويرى الخبراء أن الانكماش المستمر أكثر خطورة على النمو الاقتصادي من الارتفاع الطفيف في الأسعار.

ويستفيد المستهلكون للوهلة الأولى عندما تصبح السلع والخدمات أرخص، غير أن الانكماش يضع أيضا ضغوطا كبيرة على أرباح الشركات، مما يجلب معه خطر خفض الأجور أو تسريح العمال.