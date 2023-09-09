ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا

قال التلفزيون المغربي إن 820 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من أمس الجمعة، ودمر عددا من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت عن وزارة الداخلية المغربية في إحصاء أولي محدث للضحايا إن عدد المصابين بلغ 329.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول بالمنطقة في وقت سابق إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، قائلة في بيان نقله التلفزيون حول عدد القتلى إن الزلزال ضرب أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وقال منتصر إتري أحد سكان قرية أسنى الجبلية القريبة من مركز الزلزال إن معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف أن "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية".

وإلى الغرب، بالقرب من تارودانت، قال المدرس حميد أفكار إنه فر من منزله وإن هزات ارتدادية أعقبت الزلزال.

وأضاف "اهتزت الأرض لمدة 20 ثانية تقريبا. الأبواب فتحت وأغلقت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني إلى الطابق السفلي".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب إن الزلزال وقع في منطقة‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬إيغيل‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة وقالت إنه وقع على عمق 18.5 كيلومترات.

وتقع منطقة إيغيل الجبلية التي تضم قرى زراعية صغيرة على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش. ووقع الزلزال بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ هزة في 2004 بالقرب من الحسيمة في شمال البلاد أودت بحياة أكثر من 600 شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن المنظمة مستعدة لمساعدة الحكومة المغربية في "جهودها لمساعدة السكان المتضررين".