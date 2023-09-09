أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر اليوم الجمعة مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.65 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 87.51 دولار.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو اثنين بالمئة بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو سبعة بالمئة.

