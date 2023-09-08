806 ملايين ريال أرباح شركات «نمو» في النصف الأول .. 5 بارتفاعات تجاوزت 100 %

حققت 33 شركة مدرجة في السوق الموازية "نمو" - تمثل 51 في المائة من السوق - نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، خمس منها سجلت ارتفاعات في الأرباح الصافية تجاوزت 100 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، سجلت شركات السوق إجمالي صافي دخل بنحو 806 ملايين ريال، وهو أعلى من العام الماضي 7 في المائة، مقارنة بنحو 755 مليون ريال لعام 2022، في حين بلغت إيرادات 65 شركة نحو ثمانية مليارات ريال التي نمت 17 في المائة.

ويستبعد من القائمة شركة "الوطنية للبناء والتسويق"، "آفاق الغذاء"، وكذلك شركة "دار المركبة" المدرجة حديثا في الـ29 من أغسطس الماضي، لإعلانهم عدم تمكنهم من نشر قوائمهم المالية الأولية لفترة الستة أشهر عبر الموقع الإلكتروني للسوق، وأيضا تستبعد شركة "برج المعرفة" لاختلاف عامها المالي عن بقية الشركات.

شركتان تسجل نموا بأكثر من 200% وسجلت شركتا "الناقول" و"أقاسيم" إحدى شركات قطاع المواد الأساسية ارتفاعات بأعلى من 200 في المائة، حيث حققت الأولى نموا من 292 ألف ريال للنصف الأول 2022 إلى 1.2 مليون ريال للنصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 256 في المائة، فيما سجلت الأخرى نموا من مليوني ريال إلى ستة ملايين ريال بارتفاع 237 في المائة.

وبأعلى من 100 في المائة، جاءت "لدن للاستثمار" بارتفاع 144 في المائة من 30 مليون ريال إلى 73 مليون ريال، وشركة "تام التنموية" المدرجة في الربع الثاني بارتفاع 101 في المائة من 2.4 مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال.

وسجلت "جاز" نموا 99 في المائة في صافي الدخل من 18 مليون ريال إلى 35.5 مليون ريال، فيما تراوحت ارتفاعات بقية الشركات بين 9 و92 في المائة مع انتقال شركة "جروب فايف" من مرحلة تسجيل الخسائر إلى تحقيق الأرباح.

والشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" على عكس الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، غير ملزمة بتقديم تقارير مالية ربعية، حيث تلتزم بتقديم تقرير نصف سنوي عن ستة أشهر، وتقرير سنوي للعام المالي.

6 شركات هوت أرباحها بأكثر من النصف سجلت شركة "حديد وطني" انخفاضا في الأرباح بمعدل 95 في المائة، حيث تراجعت أرباح الشركة من 25 مليون ريال إلى مليون ريال، متأثرا بانخفاض الطلب على الحديد، الذي أدى إلى نشوء ركود في سوق الحديد وسط المنافسات الشديدة، التي يشهدها القطاع، وتزامنا مع ارتفاع تكاليف التمويل.

وبأدنى من ذلك بقليل، تراجعت شركة "قمة السعودية" 87 في المائة من 23 مليون ريال إلى 3.2 مليون ريال، نتيجة تباطؤ أسواق البتروكيماويات العالمية، ما أسهم في تراجع أسعار البيع وانخفاض الكميات المبيعة وأدى إلى انخفاض الإيرادات.

وثالثا، "كير" بتراجع 81 في المائة من سبعة ملايين ريال إلى 1.3 مليون ريال، تليها "نسيج للتقنية" بانخفاض 70 في المائة من ثمانية ملايين ريال إلى 2.3 مليون ريال.

في الترتيب الخامس والسادس، سجلت شركتا "الحاسوب" و"الدولية" نسب تراجع متقاربة بنحو 58 و55 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية