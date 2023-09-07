"الخليج للتدريب" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 80% من مدارس "أضواء الهداية" ومدارس "ريجات جرمر"

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية) المالكة لمدرسة أضواء الهداية ومدارس ريجات جرمر العالمية للتعليم متعددة الأوطان في مدينة الرياض، وذلك للاستحواذ المحتمل على نسبة (80%) من حصص ملكيتها في المدارس المذكورة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتفاهم الطرفان على أنه في حال التوافق النهائي بين الطرفين ستقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بسداد قيمة الاستحواذ بإصدار أسهم العوض لصالح شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدارس موضوع مذكرة التفاهم نحو 4000 طالب وطالبة تقريبا.

وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة أديم المالية كمستشار مالي لهذه الصفقة.