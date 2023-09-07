أرامكو: تعيين سامر الحقيل رئيسا تنفيذيا لـ "لوبريف"

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" لزيوت الأساس - لوبريف تعيين المهندس سامر بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، خلفا للمهندس طارق عبدالعزيز النعيم؛ نظرا لتغيير إعارة المهندس طارق النعيم ليباشر أعمال أخرى. وفقا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في يوم 20 صفر 1445 الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع تمريرا في 22 صفر 1445.

كما تتقدم الشركة ومجلس إدارتها بجزيل الشكر والتقدير للمهندس طارق النعيم لما قدمه للشركة ولمساهماته الفعالة في أدائها خلال فترة رئاسته، ويرحبون بالمهندس سامر الحقيل متمنين له التوفيق والسداد.

يذكر أن المهندس سامر الحقيل يتمتع بخبرة واسعة في القيادة، والتخطيط، والإدارة الاستراتيجية، وبشكل خاص في قطاع الطاقة. كما تدرج المهندس سامر في مناصب قيادية في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركاتها التابعة منذ انضمامه لها في 1997. في 2022، قام بإنشاء وقيادة الإدارة المعنية بشؤون الشركات الدولية التابعة لشركة أرامكو السعودية التي تشرف على عمل أكثر من 12 شركة دولية تابعة بقيمة أصول تتجاوز 35 مليار دولار. قبل ذلك، عمل كرئيس تنفيذي في شركة البترول السعودية الدولية في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2016 وتولى مسؤولية إدارة مبيعات الزيت إلى أمريكا الشمالية.

يحمل المهندس سامر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إضافة لزمالة في الابتكار والقيادة الدولية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا.