الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم، بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

بحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأوقية ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس الذي بلغه في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1942.30 دولار.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي أمس أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر في الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي لبنك أو سي بي سي "بينما انتهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير"، مضيفا "قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس أن نمو الاقتصاد الأمريكي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر "صعب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.09 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1200.55 دولار.