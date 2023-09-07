الأسهم السعودية أمام ضغوط بيعية أكثر حدة .. المستثمرون يندفعون لجني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة لتحافظ على سلسلة تراجعها الأطول في شهر لتغلق عند 11298 نقطة، فاقدة 112 نقطة بنحو 0.99 في المائة، بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 15 نقطة بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 1459 نقطة.

جاء التراجع استمرارا للجلسات السابقة خاصة بعدما تراجعت في الجلسة السابقة لتكسر سلوكا اعتادت السوق عليه خلال شهر، حيث كانت تحقق ارتفاعا بعدما تتراجع لجلسات ثلاث، والذي يثير مخاوف لدى المتعاملين، ما يدفعهم للبيع لجني الأرباح.

أشير في التحليل السابق إلى أن عدم عودة السوق للارتفاع سيجعل التراجع أشد حدة، وسجلت السوق تراجعا 1 في المائة الأعلى في شهر.

وتقف السوق عند الدعم 11280 نقطة والتي قد توقف التراجعات، وحركة السوق عند المستويات الحالية ستوضح ما إذا كانت ستحل موجة تراجع أطول وأشد حدة.

وعدم ارتفاع السوق اليوم سيجعل السوق تحت ضغوط بيعية أكثر حدة، ستواجه السوق دعما عند 11390 بينما المقاومة عند 11440 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11403 نقاط، بينما في الأعلى سجل 11415 نقطة رابحا 0.04 في المائة، بينما الأدنى عند 11281 نقطة، فاقدا 1.1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11298 نقطة، فاقدا 112 نقطة بنحو 0.99 في النهاية.

وارتفعت السيولة 7 في المائة بواقع 396 مليون ريال، لتصل إلى 6.2 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 212 مليون سهم بنحو 11 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 47 ألفا بنحو 11 في المائة لتصل 464 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المتراجعة المرافق العامة 3.2 في المائة، ثم إدارة وتطوير العقارات 2.3 في المائة، وحل ثالثا التأمين بنحو 2.2 في المائة.

مقابل ارتفاع البقية تصدرها النقل بـ1.2 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.88 في المائة، وحل ثالثا الخدمات التجارية والمهنية بنحو 0.39 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 18 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، يليه البنوك 12 في المائة، ما يمثل 775 مليار ريال، وحل ثالثا الاتصالات 10 في المائة بنحو 589 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنحو 9.9 في المائة، ليبلغ 21 ريالا، يليه سلامة بـ9.8 في المائة ليصل إلى 27.80 ريال، وحل ثالثا سهم الكيميائية 8.9 في المائة، حيث أغلق عند 5.01 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التعاونية" بواقع 4.5 في المائة ليغلق عند 128 ريالا، يليه "أكوا باور" بـ3.9 في المائة إلى 192.40 ريال، وحل ثالثا سهم دار المعدات بـ3.9 في المائة إلى 45.85 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم أرامكو بقيمة 480 مليون ريال، يليه "إس تي سي" بنحو 324 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ208 ملايين ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية