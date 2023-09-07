«نمو» تفقد 217 نقطة والتداولات تتراجع 42 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 23328 نقطة فاقدة 217 نقطة بنحو 0.9 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 42 في المائة ما يعادل 23 مليونا إلى 32 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 60 في المائة ما يعادل 2.4 مليون سهم لتبلغ 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2998 صفقة ارتفعت 346 صفقة ما يعادل 13 في المائة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا منزل الورق بنحو 29 في المائة ليبلغ 164.40 ريال، يليه إدارات بـ5.9 في المائة ليصل إلى 389.80 ريال، وحل ثالثا سهم نبع الصحة 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 89.90 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاهز" بواقع 7 في المائة ليغلق عند 498 ريالا، يليه بنان بـ5.7 في المائة إلى 6.07 ريال، وحل ثالثا سهم جاز بـ5 في المائة إلى 7.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 7.5 مليون ريال، ثم "ألف ميم ياء" بقيمة 1.9 مليون ريال، وحل ثالثا "عزم" بمبلغ 1.8 مليون ريال.