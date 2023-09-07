تايوان تتعهد بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطي النفط في إيسواتيني

تعهدت رئيسة تايوان تساي إنج-وين خلال زيارتها إلى إيسواتيني بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطيات النفط في البلاد، آملة في تعزيز العلاقات مع الحليف الدبلوماسي المتبقي في القارة الإفريقية، بحسب بيان للرئاسة أمس.

وتعد إيسواتيني، آخر مملكة بالقارة الإفريقية وقد عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، من بين 13 بلدا تعترف رسميا بتايوان، التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي.

ووفقا لـ"الفرنسية"، وصلت تساي إلى إيسواتيني أمس الأول، وأجرت مباحثات مع ملكها مسواتي الثالث الذي يعد آخر الملوك في إفريقيا.

ومن المقرر أن تحضر تساي احتفالات بمناسبة يوم استقلال البلد الإفريقي في ثاني زياراتها إلى إيسواتيني منذ توليها منصبها 2016، وللاحتفال بمرور 55 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأفاد مكتب الرئاسة التايوانية بأن تساي ومسواتي شهدا توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة لتأسيس صندوق لريادة الأعمال النسائية، والأخرى لإنشاء مرفق للاحتياطات الاستراتيجية من النفط في إيسواتيني.