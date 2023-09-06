وول ستريت تفتح على تراجع مع تجدد مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاوف بشأن التضخم المستمر المستثمرين في حالة قلق قبيل صدور بيانات رئيسة، منها تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاقتصاد المحلي، الذي قد يساعد على تحديد مسار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.29 نقطة أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 34611.68 نقطة. فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.48 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4490.35 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.14 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 13988.81 نقطة.