"صندوق النقد الدولي": الناتج المحلي غير النفطي يحافظ على الزخم القوي .. سيواصل الارتفاع في 2024

أكد صندوق النقد الدولي، أن مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة، خاصة منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح في ظل ”رؤية السعودية 2030” في عام 2016م، ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي اقترن بجائحة (كوفيد-19)، فضلا عن أن التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية محدودة على الاقتصاد السعودي.

وقال النقد الدولي في تقريره إن السعودية الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين. حيث بلغ النمو 8,7 في المائة مقارنة بالعام السابق بفضل الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة قدرها 16 في المائة وزيادة النمو غير النفطي بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالعام السابق، موضحا أن الحفاظ على زخم الإصلاحات - بغض النظر عن مستوى أسعار النفط - عامل مهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

أشار "النقد الدولي" في تقريره إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص مدفوعة بصورة كبيرة بالاستثمارات الخاصة غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة قدرها 45 في المائة مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ عدة مشروعات عملاقة.

أكد التقرير أن المساهمة النفطية في مختلف قطاعات الاقتصاد آخذة في الانحسار، متوقعا أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على زخمه القوي مع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4,9 في المائة في العام 2023م، كما توقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2024م قبل أن يعود إلى مستواه المتوقع على المدى المتوسط البالغ 4 في المائة.

أشار "النقد الدولي" إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد، فقد انخفض إلى 8 في المائة في عام 2022م، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022م مقارنة بمستواه أثناء الجائحة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حيث وصلت إلى نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37 في المائة متجاوزة نسبة 30 في المائة المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.

علاوة على ذلك، أكد "النقد الدولي" على الجهود لاحتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022م عند 2,5 في المائة، رغم بلوغ معدلات التضخم العالمية مستويات مرتفعة، مشيرا إلى أن احتواء التضخم كان بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشاً قوياً مدعوماً بالإصلاحات التي تمت في إطار رؤية السعودية 2030، مبينا أن النظام المصرفي في المملكة يواصل تقدمه القوي مرتكزاً على الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية. حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بالقوة، ومستوى الربحية مرتفع، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة.

وأوضح "النقد الدولي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائم ويخدم اقتصاد السعودية، وهو النظام الأنسب من أجل دعم الاستقرار النقدي، مؤكدا أن أثر زيادة تشديد السياسات النقدية على البنوك محدود.

وذكر "النقد الدولي" أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للسعودية بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.

وبين أن السعودية أحرزت تقدماً على مسار تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على النفط، كما أن الإيرادات غير النفطية زادت إلى الضعف، متوقعا أن تظل حسابات المالية العامة في مستوى قريب من التوازن في الأجل المتوسط.

وأكد أن رفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، إقرار منها باستمرار زخم الإصلاح الذي سيعزز فرص وصول المملكة إلى الأسواق العالمية.

أكد أن المركز الخارجي للمملكة يفوق بقوة كبيرة المستوى الذي تقتضيه الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما لا تزال الاحتياطيات الوقائية أعلى بكثير من مستوى الحد الأدنى المحدد بموجب مقياس "تقييم كفاية الاحتياطيات".

وأوضح أن الإصلاحات المعززة للتنافسية وبرنامج الاستثمارات الكبير، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تساعد على مواءمة المركز الخارجي مع الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما سيؤدي تنفيذ إطار للمالية العامة متوسط الأجل إلى دعم الضبط المالي.

ورحب بالإصلاحات الكبيرة الجاري تنفيذها في إطار برنامج استدامة المالية العامة، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ على صعيد شفافية المالية العامة من خلال "بيان الميزانية" الموسع وزيادة معدل دورية التقارير.

أكد أن التطورات الرقمية القوية في السعودية أدت إلى النهوض بمستوى الشمول المالي، وصلابة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي.

وأشاد بجهود قيادة المملكة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي.



ورحب الصندوق بقيام البنك المركزي السعودي بعمليات التفتيش الميدانية الموضوعية للبنوك والتي تركز على محافظ قروض الشركات والقروض العقارية.

توقع أن تتخذ التوقعات على المدى القريب مسارا إيجابيا، مع توازن المخاطر إلى حد كبير.

وأكد تماشي جهود الحكومة السعودية في إعداد تقارير داخلية ربع سنوية وسنوية حول المخاطر المالية الكلية لمتابعة المخاطر، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ورحب بالجهود المبذولة في رفع كفاءة الاستثمار، من خلال فعالية اختيار وتقييم المشروعات، في ظل تعزيز موارد الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقنوات الواقعة خارج نطاق عملية إعداد الميزانية التقليدية.

أشاد بالتحول المقترح إلى إعداد الميزانية على أساس الاستحقاق، مشيراً إلى أنه سيسمح بدقة تقدير المركز المالي.

رحب بالجهود المبذولة لوضع إطار "إدارة الأصول والخصوم السيادية" (SALM).

وأكد أن مستوى الدين العام، لا يزال منخفضا - يبلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي-، وأن التقديرات تشير إلى إمكانية إبقائه عند هذا الحد المقبول، مؤضحا أن سيناريوهات الضغوط تشير إلى انخفاض المخاطر الكلية للضغوط السيادية، مع توافر احتياطيات وقائية يمكنها دعم فترات من العجز في المالية العامة.

وأشاد باستراتيجية الحكومة للاقتراض بوضعها هدفا يسمح بإطالة آجال استحقاق الديون، وخفض تكاليف إعادة التمويل، وإنشاء منحنى عائد في الأسواق المحلية والدولية.

وتوقع أن يسهم نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليا للمشاورات العامة في خلق بيئة تقوم على تكافؤ الفرص للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين عن طريق حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالشفافية.

ونوه بتطبيق الأنظمة الأخيرة (مثل نظام المحاكم التجارية، وإطار الإعسار) في حماية حقوق المستثمرين، بما في ذلك تعجيل سير الدعاوى القضائية بفضل جهود التحول الرقمي المكثفة، فضلا عن أداء القطاع المصرفي وقوته.

وأشاد بالتقدم المحرز نحو منع مختلف أشكال ممارسة الفساد عبر الحدود الوطنية.

"النقد الدولي" يدحض ادعاءات الأمم المتحدة .. السعودية أقل انبعاثات عالميا

دحض صندوق النقد الدولي ادعاءات الأمم المتحدة على خلفية مزاعمها بأن أنشطة شركة أرامكو السعودية لها آثار سلبية على حقوق الإنسان، بتأكيدات أن السعودية تسجل ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة عالميا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء في ختام مشاورات المادة الرابعة للسعودية للعام 2023، نجاح جهود السعودية في خفض الانبعاثات الكربونية إلى المستوى المستهدف لعام 2030، مشيرا إلى أن تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء سيساعد على بلوغ أهدف المملكة المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، مؤكدا أن السعودية تسجل ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة عالميا.

ورحب أيضا بخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة لتحقيق سيناريو صافي انبعاثات صفري، علاوة على الخطط الجارية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إضافية قدرها 2.1 جيجاواط بحلول عام 2024.

وزير المالية يشيد بالتقرير

وتعليقا على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحب محمد الجدعان وزير المالية بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّه معاليه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.

ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا.

