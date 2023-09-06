الصين لموظفي الحكومة : ممنوع استخدام أجهزة آيفون في العمل

أمرت الصين المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية، بعدم استخدام هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية من شركة أبل في العمل أو إحضارها إلى المكتب.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الأوامر صدرت من قبل رؤساء لموظفيهم في الأسابيع الأخيرة ولم يكن من الواضح مدى توزيع الأوامر على نطاق واسع، ويأتي الحظر قبل حدث لشركة أبل الأسبوع المقبل الذي يعتقد المحللون أنه سيكون حول إطلاق خط جديد من أجهزة آيفون، وقد يثير القلق بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

ولم يذكر التقرير شركات تصنيع هواتف أخرى بجانب شركة أبل، ولم ترد أبل والمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة الصينية، على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية، حيث تطلب من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك التحول إلى البرامج المحلية وتعزيز تصنيع الرقائق المحلية.

وكثفت بكين هذه الحملة في 2020، عندما اقترح قادتها ما يسمى بنموذج نمو "التداول المزدوج" لتقليل الاعتماد على الأسواق والتكنولوجيا الخارجية، مع تزايد قلقها بشأن أمن البيانات.

وفي مايو، حثت الصين الشركات الكبرى المملوكة للدولة على لعب دور رئيس في سعيها لتحقيق الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، ما زاد من المخاطر في السباق وسط الخلافات مع الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين الصين وأمريكا حيث تعمل واشنطن مع حلفائها لمنع وصول الصين إلى المعدات الحيوية اللازمة للحفاظ على تنافسية صناعة الرقائق، وتقيد بكين الشحنات من الشركات الأمريكية البارزة بما في ذلك شركة بوينغ لصناعة الطائرات وشركة الرقائق ميكرون تكنولوجي.

وخلال زيارة للصين الأسبوع الماضي، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الشركات الأمريكية اشتكت لها من أن الصين أصبحت "غير قابلة للاستثمار"، مشيرة إلى الغرامات والمداهمات وغيرها من الإجراءات التي جعلت من المخاطرة القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر دولة في العالم. اقتصاد.

ويعكس التقييد الأخير الذي فرضته الصين حظرا مماثلا تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لصناعة الهواتف الذكية ومنصة الفيديو القصير تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية. وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة أبل وتدر ما يقرب من خمس إيراداتها.