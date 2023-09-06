بورصات أوروبا تتراجع .. وسهم "تليفونيكا" يصعد بعد صفقة "إس تي سي"

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي اليوم، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وبحلول الساعة (07:30) بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر ستوكس بواقع 0.5 في المائة ليحوم قرب أدنى مستوى له في أسبوع، وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا أمس، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية مما أجج مخاوف استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو، وصعد سهم تليفونيكا 3.2 في المائة بعد استحواذ شركة الاتصالات السعوديةعلى 9.9 في المائة في شركة الاتصالات الإسبانية بقيمة 2.1 مليار يورو، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.