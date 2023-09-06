بعد صعودها 1 % جراء الخفض الطوعي .. أسعار النفط تتراجع

غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع اليوم، بعد أن ارتفعت أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، إذ تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا كما حد ارتفاع الدولار من الاتجاه الصعودي.

وبحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 89.95 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أيضا إلى 86.60 دولار للبرميل.

ومما عكس المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب فقد وصلت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر بما يزيد بمقدار 4.13 دولار عن الأسعار في ستة أشهر.

وبالنسبة للفارق بين العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق وعقود بعد ستة أشهر فقد اتسع إلى 4.5 دولار للبرميل اليوم بما يحوم أيضا حول أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وكانت السعودية أعلنت أمس، تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية 2023، وقالت روسيا أيضا، إنها مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+ الذي يمتد حتى نهاية 2024، حيث أوضح البلدين أنهما سيراجعان قرارات التخفيض شهريا لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.