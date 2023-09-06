بسبب الخلافات .. "ميتا" تزيل علامة "نيوز" عن حسابات مستخدميها في أوروبا

أعلنت مجموعة "ميتا" الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستوقف توفير علامة التبويب "فيسبوك نيوز" في نهاية العام الراهن في أسواقها الأوروبية الرئيسة أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكدت، أن قراءة الأخبار ومشاركتها ستبقيان متاحتين للمستخدمين من خلال شريط التطورات، لكنها أوضحت أنها لن تأخذ على عاتقها من اليوم فصاعدا علامة التبويب "الأخبار"، ولن تعقد اتفاقات مع ناشري الأخبار لتوفير المحتوى في هذه الدول التي يبلغ فيها عدد مستخدمي أكبر شبكة اجتماعية في العالم 130 مليونا.

ونشأت نزاعات عدة في مختلف أنحاء العالم بين "ميتا"، ومشرعين ومؤسسات إعلامية، إذ اتهمت هذه الجهات شركة سيليكون فالي العملاقة وسواها من الشركات الرقمية الكبرى، بتحقيق الأرباح بفضل محتواها الإخباري من دون إعطائها في المقابل حصة عادلة من العائدات الإعلانية.

وفي كندا، بدأت "ميتا" مطلع سبتمبر الحالي حظر المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و "إنستجرام"، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وأكدت "ميتا" أيضا في منشورها على مدونتها، أن استراتيجيتها الشاملة لفيسبوك تتمثل في الابتعاد عن المحتوى الإخباري، ولاحظت الشركة أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل للتواصل مع الآخرين وبحثا عن فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

وبينت، أن الأخبار تمثل أقل من 3 في المائة مما يهتم الناس في كل أنحاء العالم بمشاهدته في شريط التطورات على فيسبوك، ما يجعل الاطلاع على الأخبار جزءا صغيرا ليس إلا من تجربة فيسبوك بالنسبة للغالبية العظمى من الناس".