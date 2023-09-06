الأسهم السعودية تعوض معظم الخسائر مع تزايد النشاط الشرائي .. والسيولة عند 5.8 مليار ريال

دخلت الأسهم السعودية في أطول سلسلة خسائر يومية في شهر بتراجعها للجلسة الرابعة لتغلق عند 11410 نقاط فاقدة 19 نقطة بنحو 0.17 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.05 في المائة إلى 1474 نقطة، ليظهر ضغط الشركات الصغيرة والمتوسطة على المؤشر.

وعلى الرغم من تراجع المؤشر إلا أنه استطاع خلال الجلسة تعويض معظم الخسائر، وذلك لم يحدث في الجلسات الثلاث السابقة، ما يعكس حالة نشاط شرائي أثناء جلسة أمس إلا أنه لم يكن كافيا لمواجهة ضغوط البيع.

وعادة ترتفع السوق بعد جلسات ثلاث خاسرة، كما حدث في الشهر الماضي، لذلك شهدت بعضا من النشاط الشرائي على أمل أن يحدث تكرار لما حدث سابقا، لذا عدم ارتفاع السوق اليوم سيجعلها تحت ضغوط بيع أكثر حدة، وستواجه السوق دعما عند 11390، بينما المقاومة عند 11440 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11444 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11451 نقطة رابحا 0.18 في المائة، بينما الأدنى عند 11376 نقطة خاسرا 0.47 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11410 نقاط فاقدا 19 نقاط بنحو 0.17 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بواقع 415 مليونا، لتصل إلى 5.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.8 مليون لتصل إلى 190 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 2.4 ألف بمقدار 1 في المائة لتصل 416 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.06 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ 1.02 في المائة وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.99 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بواقع 3.6 في المائة، ثم "التأمين" بمقدار 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 16 في المائة بقيمة 931 مليون ريال، يليه "البنوك" 11 في المائة، ما يمثل 648 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو 620 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مهارة" بنحو 9.63 في المائة ليبلغ 68.30 ريال، يليه "الباحة" بـ6.67 في المائة ليصل إلى 0.16 ريال، وحل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" 6.64 في المائة، حيث أغلق عند 135 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دار المعدات" بواقع 2.85 في المائة ليغلق عند 47.75 ريال، يليه "نماء للكيماويات" بـ2.47 في المائة إلى 31.65 ريال، وحل ثالثا سهم "أسواق العثيم" بمقدار 2.22 في المائة ليقفل عند 14.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 534 مليون ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنحو 407 ملايين ريال، وحل ثالثا "لوبريف" بـ236 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية