ارتفاع عوائد السندات يضغط على المؤشرات الأمريكية .. بيانات متشائمة في الصين أثارت مخاوف المستثمرين

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك عند الافتتاح أمس، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم النمو الرئيسة، في حين أثارت البيانات المتشائمة عن نشاط الخدمات في الصين المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 5.51 نقطة بنحو 0.02 في المائة إلى 34843.22 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.71 نقطة، أو 0.13 في المائة إلى 4510.06 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 37.27 نقطة، بمقدار 0.27 في المائة إلى 13994.54 نقطة.

من جهة أخرى، أنهت الأسهم الأوروبية جلسة أمس متراجعة بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات في الصين ومنطقة اليورو، ما أجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي لكن مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المائة ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع قطاعا السلع الفاخرة والبناء 1.2 في المائة و1 في المائة على الترتيب بعدما أظهرت بيانات نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس.

وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية في أغسطس مع دخول قطاع الخدمات في مرحلة انكماش.

من ناحية أخرى، قفز قطاع الطاقة 1.2 في المائة مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 1 في المائة بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا للتخفيضات الطوعية في الإمدادات.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها خلال شهر أمس، حتى مع ظهور عمليات جني الأرباح مع ارتفاع مؤشر نيكاي من جديد فوق مستوى 33 ألف نقطة الرئيس وتأثير التكهنات بشأن مبيعات الأسهم الجديدة على المعنويات.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.3 في المائة إلى 33036.76 نقطة بعد أن تحرك حول المستوى النفسي 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 2377.85 نقطة بعد أن جدد أعلى مستوى له في 33 عاما عندما وصل إلى 2379.57 نقطة.

وسجل كلا المؤشرين سلسلة مكاسب لمدة سبعة أيام، وهي أطول فترة منذ منتصف مايو.

وتصدر سهم "جي.إف.إي هولدنجز" الأسهم المتراجعة على مؤشر نيكاي بهامش واسع، لينخفض 6 في المائة بعد أن قالت صحيفة نيكاي إن شركة صناعة الصلب تسعى لجمع ما يصل إلى 120 مليار ين (818.39 مليون دولار) من خلال طرح عام للأسهم و90 مليار ين أخرى من خلال طرح سندات قابلة للتحويل لمدة خمسة أعوام للمستثمرين الدوليين في سبتمبر.

وأعلنت الشركة في وقت لاحق أن مجلس إدارتها وافق على خطة لجمع أموال بقيمة 211.4 مليار ين، بما في ذلك طرح أسهم بقيمة 121.5 مليار ين. وكان قطاع الحديد والصلب الأسوأ أداء على الإطلاق بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، حيث انخفض أكثر من 2.5 في المائة في مرحلة ما وأغلق منخفضا 1.08 في المائة. وكان الرابح الرئيس أمس الأول بارتفاع 4.11 في المائة.