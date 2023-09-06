«نمو» تفقد 37 نقطة بتداولات قيمتها 54 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 37 نقطة، ما يعادل 0.16 في المائة لتغلق عند 23545 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 65 في المائة بنحو 22 مليونا إلى 54 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 141 في المائة بواقع 2.3 مليون لتبلغ 3.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2652 صفقة، متراجعة 792 صفقة بمقدار 23 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 30 في المائة ليبلغ 126.60 ريال، يليه "نفوذ" بـ7.6 في المائة ليصل إلى 21.52 ريال، وحل ثالثا سهم "الرعاية المستقبلية" 6.9 في المائة، حيث أغلق عند 20.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 8.7 في المائة ليغلق عند 131.60 ريال، يليه "إدارات" بـ5.6 في المائة إلى 368 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 5 في المائة مقفلا عند 535.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "عزم" بنحو 30 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا "نفوذ" بمبلغ 2.6 مليون ريال.