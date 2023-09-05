سايس قائد المنتخب المغربي شبابي

أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم تعاقده مع المدافع رومان سايس قائد منتخب المغرب لكرة القدم على سبيل الإعارة من نادي السد القطري. وقال الشباب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "قائد أسود الأطلس شبابي".

وبحسب "رويترز" نشر النادي السعودي مقطع فيديو يستعرض مسيرة اللاعب قائلا "أسد جديد ينضم لكتيبة الليوث".

وقال الشباب في بيان "وقعت إدارة نادي الشباب عقدا مع الدولي المغربي رومان سايس للانضمام لصفوف الفريق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي السد القطري.

وكان السد عملاق دوري نجوم قطر تعاقد مع سايس في يوليو الماضي لموسمين لكنه لم يتمكن من تسجيل اللاعب في قوائم الاتحاد القطري بسبب تخطي العدد المسموح للأجانب في دوري النجوم.

ولعب سايس البالغ عمره 33 عاما لعدة أندية فرنسية قبل الانتقال إلى ولفرهامبتون واندرارز في 2016 وانضم إلى بشيكطاش التركي في 2022.

وكان سايس من العناصر المؤثرة في إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب عندما بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في قطر العام الماضي.