تخفيضات أوبك+ تدفع فروق أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر

حققت تداولات النفط على المدى القريب اليوم أعلى زيادة منذ نوفمبر بعد إعلان السعودية وروسيا اعتزامهما تمديد أجل خفضهما لإمدادات النفط لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للنفط بسبب هذه الأنباء مع حساب المستثمرين لهذا الإعلان مع الانخفاض الكبير في الآونة الأخيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكي. وتعمل المصافي جاهدة لمواكبة الطلب القوي على الوقود.

والقلق من نقص الإمدادات على المدى القريب هو ما دفع إلى هذا الفارق في الأسعار.

وحققت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق اليوم زيادة بنحو 4.37 دولار للبرميل فوق الأسعار في عقود الستة أشهر في أعلى زيادة منذ نوفمبر 2022.

وفي العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اتسع الفارق بين عقود شهر أقرب استحقاق وعقود الستة أشهر إلى نحو 4.88 دولار للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى أيضا منذ نوفمبر.

ويشجع ارتفاع الأسعار على المدى القريب المنتجين والتجار على بيع النفط من المخزون للمساعدة في تلبية الطلب على الأمد القصير.

وأعلنت السعودية اليوم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان اليوم إن بلاده مددت أيضا قرارها الطوعي بتقليص صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي. ويضاف الخفض الطوعي إلى خفض أبريل الذي وافق عليه عدد من منتجي أوبك+ ويمتد حتى نهاية عام 2024.

وقالت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 10.6 مليون برميل إلى 422.9 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر. وصدرت الولايات المتحدة 4.5 مليون برميل يوميا من النفط.