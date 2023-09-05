وحدات سكنية مجانية وحلول تمويلية حصرية خلال انطلاق "سيتي سكيب العالمي" الأحد المقبل

تستضيف المملكة معرض سيتي سكيب العالمي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل" خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويأتي معرض سيتي سكيب العالمي كأكبر معرض عقاري في العالم، بحضور من أكثر من 170 دولة، وبمشاركة جهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد.

ويستهدف المعرض الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.

كما سيقدم المعرض سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

وسيشهد معرض سيتي سكيب العالمي العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.

فيما سيقدم معرض سيتي سكيب العالمي روشن هاكاثون الذي يأتي برعاية من روشن، وقد صُمم الهاكاثون خصيصًا لقطاع العقارات والتقنية في المملكة العربية السعودية، حيث يُتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع المطورين المحترفين، والمصممين المبتكرين، وخبراء التقنية العقارية لتطوير حلول جديدة قادرة على الارتقاء بالقطاع العقاري، ويأتي الهاكاثون بشكل أساسي لتحسين جودة الحياة للسكان والمستأجرين من خلال استحداث حلول رقمية تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، كما يضمن الهاكاثون تقديم خدمة ودعم للمتسابقين بأعلى المستويات تتسم مع قيّم روشن الأساسية، حيث تولي روشن اهتمامًا خاصًا بالسلامة، والعدالة، والجودة.

وينقسم الهاكاثون إلى مسارين؛ المسار الأول خاص بالشركات الناشئة القائمة، بينما المسار الثاني خاص بأفكار المشاريع الجديدة، حيث ستتشكل لجنة من التحكيم لتقييم مشاركات المتنافسين وهي مكونه من نُخبة من خبراء القطاع وهم: مستشار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور عليان الحربي، والرئيس التنفيذي للمعلومات والرقميات في مجموعة روشن جاييش ماجانلال، ورئيس الاستراتيجية والشؤون المؤسسية في مجموعة روشن ياسين قطّان، والمدير العام التنفيذي للتسويق في مجموعة روشن المهندس وسيم الخشان، وشريك في منجم تطوير الأعمال ريان الشريف، ومدير هندسة العملاء في جوجل كلاود خالد العوهلي.

وتأتي جوائز المسار الأول بقيمة 500,000 ريال، بواقع 350,000 ريال للفائز بالمركز الأول، و 150,000 ريال للفائز بالمركز الثاني، وتأتي أيضًا جوائز المسار الثاني بمجموع 500,000 ريال، حيث يفوز المركز الأول بمبلغ 350,000 ريال، ويفوز المركز الثاني بمبلغ 150,000 ريال، كما ستحظى الفرق الفائزة بفرصة حضور حفل الإطلاق الرسمي لجوجل كلاود في المملكة العربية السعودية، إلى جانب حضور ورشة عمل مقدمة من جوجل كلاود بعنوان "الابتكار والتفكير الإبداعي 10X" التي تتطرق إلى التفكير التصميمي وطرق تسريع الأعمال من خلال الابتكار، يقدمها رئيس قسم هندسة العملاء في جوجول كلاود السعودية خالد العوهلي، وسيمنح المشاركين في ورشة العمل شهادة حضور.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات في روشن هاكاثون من 10 إلى 12 سبتمبر ضمن المعرض، بحيث يكون الحفل الختامي في يوم 13 سبتمبر.

ويأتي معرض سيتي سكيب العالمي كنسخة استثنائية تستضيفها المملكة بهدف مناقشة مستقبل العقار، واستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتعزيز الابتكار والإبداع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم: "نسعد في استضافة النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب، حيث نسعى من خلال المعرض إلى جمع الرواد، والخبراء، والمستثمرين، والمهتمين بقطاع العقار لاستعراض رؤيتهم الرائدة حول مفهوم العقار في المستقبل، كما نفخر بتواجد مشاريع الرؤية الكبيرة تحت سقف واحد، إضافةً إلى الشركات العقارية، والمطورين العقاريين العالميين والمحليين، حيث نهدف من خلال هذه الاستضافة إلى مناقشة مستقبل قطاع العقار، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة، وإتاحة الفرصة للأفراد كافة للبحث عن العقارات ومسكن المستقبل".

يشار إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يأتي كامتداد للشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنفيذ معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُتيح الفرصة للمهندسين المعماريين، وخبراء التخطيط العمراني، والاستشاريين، وممثلي وكالات الاستثمار، والوكالات الاقتصادية، والمدن، والمهتمين، لمناقشة ومتابعة آخر تطورات القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.