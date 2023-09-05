كاراسكو إلى الشباب .. و بارو في التعاون

أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتليتيكو مدريد اليوم الاثنين.

ونشر الشباب فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر للاعب وهو يرتدي القميص رقم 23 ويقول "مهما كثرت الأقاويل لا تصدقوها لأن كاراسكو يريد أن يصبح أسدا".

وأضاف الشباب في بيان أن عقد اللاعب مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.

وسبق لكاراسكو (30 عاما) اللعب مع موناكو كما خاض تجربة في الدوري الصيني ومثّل منتخب بلجيكا في 66 مباراة.

وساهم كاراسكو في فوز أتليتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2020-2021 والدوري الأوروبي موسم 2017-2018.

ولم يقم الشباب بتعاقدات ضخمة في سوق الانتقالات الحالية على عكس أغلب أندية الدوري السعودي واكتفى بضم جوستافو كويار لاعب وسط الهلال والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

ولم ينجح الشباب، رابع الدوري الموسم الماضي، في تحقيق أي فوز بعد مرور خمس جولات من الدوري السعودي وجمع نقطتين فقط ليحتل المركز قبل الأخير.

الجامبي بارو ينضم إلى التعاون السعودي



وفي سياق ذي صلة، أعلن التعاون تعاقده مع المهاجم الجامبي موسى بارو قادما من بولونيا الإيطالي اليوم الثلاثاء.

ونشر التعاون فيديو عبر منصة إكس لبعض أهداف اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع تعليق يقول "ما عليك منهم. موسى بارو في بريدة".

ويأتي التعاقد مع المهاجم الدولي الجامبي بعد رحيل الهداف الكاميروني لياندر تاوامبا نهاية الشهر الماضي وانتقاله للأخدود المنافس المحلي.