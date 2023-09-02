114.2 مليون ريال القيمة السوقية للأخضر

بلغت القيمة السوقية للأول قائمة للمنتخب السعودي لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مبلغ 28.2 مليون يورو (114.2 مليون ريال)، وفق أخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وأعلنت إدارة المنتخب قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدًا في نيوكاسل الانجليزية، خلال فترة أيام الاتحاد الدولي "فيفا الدولية لشهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات نهائيات كأس أمم آسيا 2023 المقررة قطر يناير المقبل.

وتقرر مغادرة بعثة الأخضر ظهر الأحد إلى نيوكاسل عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتصدر فراس البريكان قائمة الأغلى قيمة سوقية بـ 3 مليون يورو، فيما جاء سعود عبد الحميد ثانياً بـ 2.8 مليون، عبد الرحمن غريب ثالثاً بـ 2.5 مليون يورو، حسان تمبكتي وسلطان الغنام بقيمة بلغت لكل لاعب مليوني يورو، وههم اللاعبين الخمسة الأغلى في قائمة الأخضر والوحيدين الذين تجاوزت قيمتهم السوقية مبلغ مليوني يورو.

وجاء سالم الدوسري في المركز السادس بقيمة بلغت 1.7 مليون يورو، وجاء معه في قائمة اللاعبين الأكثر من مليون يورو وأقل من مليوني يورو كلا من: سامي النجعي (1.4 مليون)، ياسر الشهراني وعبد الإله العمري (1.3 مليون)، سميحان النابت، وعبد العزيز البيشي (1.2 مليون)، ومحمد كنو (مليون).

كما بلغت قيمة باقي لاعبي الأخضر على النحو التالي: أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود (900 ألف)، ناصر الدوسري (650 ألف)، نواف العقيدي ومحمد اليامي (600 ألف)، محمد العويس (550 ألف)، عبد الله الخيبري (500 ألف)، علي البليهي، رياض شراحيلي، وفهد الرشيدي (400 ألف)، فهد المولد (350 ألف)، علي هزازي (250 ألف)، عبد الله الحمدان (200 ألف)، وراغد النجار (100 ألف).

وسيخوض الأخضر خلال معسكره الذي يختتم في الـ 12 من سبتمبر الجاري مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من الشهر ذاته، والودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الـ 12 من ذات الشهر، حيث ستلعب المباراتين على ملعب سانت جيمس بارك، الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023 بجانب منتخبات عمان، قيرغستان، وتايلاند.