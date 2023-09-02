ناسا تنشر صورا لسطح القمر تظهر حفرة لمركبة "لونا-25"

أفادت وكالة "ناسا" نقلا عن بيانات جديدة تم الحصول عليها من مسبار "LRO" الأمريكي أن سقوط مركبة "لونا-25" الروسية قد شكل حفرة جديدة على سطح القمر.

وأعلنت "ناسا" أن "مسبار LRO (المدار الاستطلاعي القمري) التقط حفرة جديدة على سطح القمر، التي من المحتمل أن تكون أثرا لسقوط مركبة "لونا-25" الروسية".

ونشرت صور بالأبيض والأسود لسطح القمر تم التقاطها في يونيو 2020، وأخرى تم التقاطها لنفس المكان في 24 أغسطس من هذا العام، وتظهر منحدرا لم يكن موجودا من قبل.

في 21 أغسطس، نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" نقطة الارتطام المقدرة لمحطة "لونا-25"، وتمكن المتخصصون الذين يتحكمون في الكاميرا الموجودة على مسبار "LRO" من إرسال الجهاز إلى مكان الذي ارتطمت به مركبة "لونا-25" على سطح القمر والتقاط صور في 22 أغسطس.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية نهاية الشهر الماضي عن تحطم "لونا 25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر.

من جهة أخرى أفادت بوابة Space News بأن وكالة "ناسا" الأمريكية قد تفقد الاتصال ببعثاتها العلمية بسبب زيادة الضغط على شبكة الاتصال الفضائي البعيد ونقص الأموال.

وحسب البوابة فإن شبكة الهوائيات اللاسلكية الواقعة في أستراليا وأمريكا وإسبانيا التي تدعم البعثات الفضائية في الفضاء السحيق أصبحت تتعرض لمزيد من الضغط مع إطلاق بعثة Artemis I القمرية.

وتشير البوابة إلى ارتفاع الطلب من ناحية وتقلص الموازنة من ناحية أخرى، ما يشكل ضغطا على شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ"ناسا" ويهدد قدرتها على ضمان الاتصال بالبعثات العلمية لـ"ناسا" والبعثات الفضائية في إطار برنامج Artemis I.