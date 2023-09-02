6 مهام لمجلس الاستثمار .. حصر المعوقات والاستعانة ببيوت الخبرة وتقييم الأجهزة الحكومية

حددت الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار ست مهام يتولاها في سبيل تحقيق الإسهام في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى.

وتمثلت المهام في دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى وزارة الاستثمار أو اللجان ذات العلاقة وفقا لما يحدده الرئيس، علاوة على حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقا لما يحدده الرئيس.

وذلك إلى جانب تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقا لما يحدده الرئيس، وتشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

وتضمنت المهام الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة، على أن يتضمن التقرير: (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة)، والقيام بأي صلاحية أو مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهامه ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وللمجلس -أيضا- الاستعانة بمن يراه مناسبا من بيوت الخبرة والاختصاص لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامه ومسؤولياته ومتابعة أعماله، وله بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام وصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وفريق عمل رئيسها وأعضاؤها.

وله طلب المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار من الجهات ذات العلاقة، التي من شأنها مساعدته على دراسة الموضوعات التي يختص بها أو تحال إليه.

وبحسب الترتيبات التي نشرتها جريدة أم القرى، يشكل المجلس الذي يرتبط تنظيميا باللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون مقره في الوزارة في الرياض، برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلين من خمس جهات حكومية، وهي صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، ووزارة التجارة، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والمركز الوطني للمنشآت العائلية.

على ألا تقل مرتبة الأعضاء عن المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ويختار رئيس المجلس نائبا له من أعضاء القطاع العام، فضلا عن عدد لا يقل عن 11 عضوا من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة.

ووفقا للترتيبات، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرتين في العام على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظاميا إلا إذا حضره أغلب أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلب أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، فيما تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع.

وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

كما للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

وتعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

ويكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يعين بقرار من الرئيس، على أن تتولى الأمانة مهام تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها، والإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعتها.

وذلك علاوة على إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس، واقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس، لاعتمادها، وإعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس، وأي عمل آخر يكلفها به المجلس.

ويكون للمجلس ميزانية سنوية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس، وفقا للوائح تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.