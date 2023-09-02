22.8 مليار ريال فائض السعودية في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول

أعلنت وزارة السياحة تحقيق المملكة فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.

وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى نحو 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

ويوضح هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، وإسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية.

وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع إسهامات القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة. وكانت المملكة قد حققت أخيرا عددا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة، من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز الـ11 عام 2022 مقارنة بالمركز الـ27 عام 2019 على مستوى العالم.

كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت نحو 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، ويعد أعلى أداء ربعي تاريخيا ليحقق نموا بنسبة 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023. يذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع إسهاماته بالاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023.