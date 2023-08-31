تزايد إنفاق المستهلكين الأمريكيين في يوليو وتراجع طلبات إعانة البطالة

تزايد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو تموز، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة اليوم الخميس بأن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ازداد 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يونيو حزيران لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 بالمئة بدلا من نسبة 0.5 بالمئة الواردة في تقارير سابقة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7 بالمئة.

وارتفع الإنفاق بزيادة المبالغ المصروفة على السلع والخدمات. ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل، اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار أربعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26أغسطس آب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفا في أحدث أسبوع.