الأسهم الأوروبية تصعد .. ويو بي إس يدعم مكاسب القطاع المالي

صعدت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الخميس، وتلقى القطاع المالي دعما من سهم بنك يو بي إس السويسري، بعد قراره الاستحواذ على منافسه المحلي كريدي سويس، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، لكنه تراجع 2 في المائة هذا الشهر، وارتفع سهم يو بي إس 6.3 في المائة، بالغا أعلى مستوياته منذ نهاية 2008، بعدما قال إن طموحاته تزداد لترشيد التكاليف إلى 10 مليارات دولار في مختلف قطاعات المجموعة، وزاد مؤشر قطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.4 في المائة.

وسينصب اهتمام المستثمرين على قراءة أولية لمؤشر التضخم في منطقة اليورو وبيانات البطالة الألمانية والتضخم الأمريكي قبيل اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.