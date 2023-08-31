مسؤول أوروبي: لن نطبق في مبارياتنا قواعد الوقت بدل الضائع "السخيفة"

وصف زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في الاتحاد الأوروبي "اليويفا" الأربعاء، القواعد الجديدة للوقت بدل الضائع المطبقة هذا الموسم لتجنب إهدار الوقت بأنها سخيفة، وأكد أنها لن تستخدم في المسابقات الأوروبية.

وبعد تطبيقها في كأس العالم للرجال والسيدات، قالت لجنة الحكام الإنجليزية في يوليو، إن الحكام سيضيفون الوقت المهدر في الاحتفالات بالأهداف والتبديلات والإصابات بشكل دقيق، وكان الهدف زيادة عدد دقائق اللعب بالكرة، وبات من المعتاد أن تمتد المباريات حاليا لأكثر من 100 دقيقة في الوقت الإجمالي.

وانتقد كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي ورافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" القواعد الجديدة بداعي أنها تزيد الحمل البدني على اللاعبين في جدول متكدس بالمباريات بالفعل.

وأبلغ لاعب وسط ميلان وكرواتيا السابق الصحافيين بأنها قواعد سخيفة بالتأكيد، وقال "بالنسبة لسلامة اللاعبين فهذا يشكل مأساة لأننا نضيف 12 أو 13 دقيقة غالبا للمباراة، مضيفا "أتحدث من خبرتي كلاعب وسط، عندما تلعب 60 أو 65 دقيقة تشعر بالتعب، وفي آخر نصف ساعة يأتي شخص ما ليضيف 15 دقيقة أخرى" وتابع "كيف ننتقد جدول المباريات المزدحم، لا نستمع إلى اللاعبين والمدربين، هذا جنوني ومبالغ فيه، لن ننساق وراء ذلك، تعليمات اليويفا مختلفة".

ودعم روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام باليويفا موقف زفونيمير بوبان، وقال إن الاتحاد يعمل منذ خمسة أعوام على زيادة وقت اللعب في مسابقاته، وأوضح "هناك شيء أهم من دقة الوقت بدل الضائع، لماذا يحب الجميع دوري أبطال أوروبا بشدة ؟ بسبب الندية والمتعة، لا يتوقف اللاعبون، "نطالب حكامنا بالإسراع في استئناف اللعب بدلا من التركيز في الوقت بدل الضائع".