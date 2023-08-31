السعودية: 124 % الاكتفاء الذاتي من التمور .. والألبان 118 %

شكلت التمور ما نسبته 124 في المائة، كأعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات النباتية في السعودية خلال 2022، بينما بلغت نسب الاكتفاء للطماطم 67 في المائة، والبصل 44 في المائة.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء، فإن منتجات الألبان جاءت في المرتبة الأولى كأكثر المنتجات الحيوانية اكتفاء ذاتيا، وذلك بنسبة 118 في المائة، يليها بيض المائدة بنسبة 117 في المائة، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48 في المائة.

وأظهر التقرير أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغ 19,119 هكتارا، وقد جاءت في المرتبة الأولى، الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة بـ 11,536 هكتارا أي 60.3 في المائة، يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر بـ 20.8 في المائة، فيما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95,299 طنا في 2022، وقد استحوذت الفاكهة على 70.9 في المائة من إجمالي إنتاج الزراعة العضوية.

من جهته، بلغ إجمالي الواردات الزراعية 29,376 ألف طن في المملكة خلال 2022، كان للحبوب النصيب الأكبر بـ 45.2 في المائة من الواردات، كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية للعام نفسه 3,687 ألف طن، وحققت بذلك نموا نسبته 14 في المائة مقارنة بـ 2021، وشكلت صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل الطبيعي 20.1 في المائة من الصادرات الزراعية في 2022.