لاعتبارات الأمن الغذائي .. الهند تعفي عدة دول من قيود تصدير الأرز

سمحت الهند بتصدير بعض شحنات الأرز إلى مورشيوس وبوتان وسنغافورة، واستثنائها من القيود على التصدير بسبب اعتبارات الأمن الغذائي في هذه الدول.

وقالت وزارة التجارة الهندية أمس الأربعاء، إنها وافقت على تصدير 79 ألف طن من الأرز الأبيض "غير البسمتي" إلى بوتان، و50 ألف طن إلى سنغافورة، و14 ألف طن إلى مورشيوس، وقالت في الشهر الماضي إنها ستسمح ببعض صادرات الأرز إذا طلب منها ذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية للدول الأخرى.

وذكرت "بلومبيرج"، أن السماح بتصدير هذه الكميات، يؤكد المأزق الذي تعاني منه الدول التي تعتمد على الهند لتلبية احتياجاتها من الأرز، مشيرة إلى أن غينيا أرسلت وزير تجارتها إلى نيودلهي، لإقناعها بإعفاء بلاده من القيود، يذكر أن أكبر الدول المستوردة لأرز الهند، تضم بنين والصين والسنغال وكوت ديفوار وتوجو.

يذكر أن الهند فرضت المزيد من القيود على صادرات الأرز، لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب، وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على 20 في المائة صادرات الأرز بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي.

يشار إلى أن الهند "أكبر مصدر للأرز في العالم"، فرضت قيودا على صادرات جميع الأنواع "غير الأرز بسمتي" أي 80 في المائة من إجمالي صادراتها من الأرز، حيث تبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية 40 في المائة.

وارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال 15 عاما أوائل الشهر الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف على المستوردين في بعض دول إفريقيا، وتتماشى تدابير الهند الحمائية مع جهودها لتهدئة أسعار الغذاء قبل انتخابات 2024، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.