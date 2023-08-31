أسعار النفط تتراجع مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، فيما يترقب المستثمرين أيضا تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 12 سنتا، أو 0.1 في المائة، إلى 85.74 دولارا للبرميل، كما نزل عقد نوفمبر 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 85.18 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 5 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 81.58 دولار.

وأظهر مسح رسمي اليوم الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ما أجج المخاوف حيال بيانات النمو الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو تموز، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويترقب المستثمرون أرقام التضخم التي سيتم قياسها بناء على نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، والتي تصدر اليوم الخميس.

وحتى الآن، تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي بفضل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع والانقلاب العسكري أمس الأربعاء في الجابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي أثار مخاوف من تعطل في الإمدادات.

كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 في المائةفي الربع السابق بدلا من 2.4 في المائة المعلنة الشهر الماضي، وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.

وقالت إيه إن زد للأبحاث في مذكرة "الأنباء السيئة كانت جيدة، فقد أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى خفض توقعات رفع أسعار الفائدة مجددا"، وارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب ويضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.