تراجع البورصات الخليجية .. و«المصرية» تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

أغلقت البورصات الخليجية على انخفاض بشكل جماعي، أمس، بينما سجلت السوق المصرية أعلى مستوى على الإطلاق بدعم أسهم البنك التجاري الدولي.

وأظهرت بيانات، أمس الأول، أن فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين ونصف العام في يوليو، ما يعني انحسار ضغوط سوق العمل.

ومع تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" أن مسار سعر الفائدة سيعتمد بشكل كبير على البيانات، فإن المتعاملين يعدلون رهاناتهم بناء على أحدث المؤشرات.

وفي دبي، واصل المؤشر الرئيس هبوطه في الجلسة السابقة ليغلق منخفضا 0.4 في المائة إلى 4067 نقطة بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى منذ أغسطس 2015. وانخفض سهم بنك دبي التجاري 0.9 في المائة، و"دبي للاستثمار" 0.4 في المائة، و"ديار للتطوير" 0.4 في المائة، و"إعمار للتطوير" 1.1 في المائة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 9744 نقطة مع نزول سهم "أدنوك للحفر" 2.6 في المائة، و"أدنوك للغاز" 2.3 في المائة، ومجموعة أغذية 0.4 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 1.2 في المائة.

وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر القطري 0.2 في المائة متأثرا بانخفاض 0.9 في المائة في أسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1952 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.4 في المائة ليغلق عند 4760 نقطة. ونزل مؤشر الكويت 0.1 في المائة ليبلغ 7725 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة ليغلق عند 18818 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ومدعوما بقفزة بلغت 3.3 في المائة في أسهم البنك التجاري الدولي.