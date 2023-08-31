الأسهم السعودية تصعد 132 نقطة .. التداول فوق مستويات 11500 يعزز شهية المخاطرة

ارتفعت الأسهم السعودية 132 نقطة، ما يعادل 1.16 في المائة، لتغلق عند 11574 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 15 نقطة بنحو 1 في المائة إلى 1495 نقطة. وجاء الارتفاع شبه جماعي من القطاعات ومعظم الأسهم. وأشير في التحليل السابق، إلى تمتع السوق بفرص معاودة زيارة 11500 نقطة، قدرة السوق في الحفاظ على المستويات الحالية على الأقل تعزز من شهية المخاطرة، وتدفع بالسوق للوصول إلى مستويات 11730 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11463 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11579 كاسبا 1.2 في المائة، بينما الأدنى عند 11458 نقطة فاقدا 0.14 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11574 نقطة رابحا 132 نقطة بنحو 1.16 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بواقع 256 مليونا، لتصل إلى 5.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة بنحو 8 في المائة، ما يعادل 13 مليونا لتصل إلى 182 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 18 ألفا بنحو 5 في المائة لتصل 357 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع قطاعا "الخدمات الأرضية" و"تجزئة الأغذية" بواقع 1 و0.15 في المائة على التوالي، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "النقل" بنحو 3.8 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ3.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 3.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 19 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 16 في المائة، ما يمثل 890 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بنحو 694 مليون ريال.أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سينومي ريتيل" بنحو 10 في المائة ليبلغ 20.24 ريال، يليه "الصناعات الكهربائية" بـ9.78 في المائة ليصل إلى 44.90 ريال، وحل ثالثا سهم "التعمير" 8.46 في المائة، حيث أغلق عند 20.52 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 5.88 في المائة ليغلق عند 0.16 ريال، يليه "التموين" بـ2.85 في المائة إلى 109 ريالات، وحل ثالثا سهم "التطويرية الغذائية" بمقدار 2.20 في المائة ليقفل عند 115.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 583 مليون ريال، يليه "علم" بنحو 268 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ264 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية