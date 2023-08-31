واردات أوروبا من الغاز الروسي ترتفع 40 % .. 22 مليون متر مكعب في 7 أشهر

ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا بنسبة 40 في المائة خلال الفترة من 7 من يناير حتى يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ومنذ أن بدأت موسكو الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، حظرت دول الاتحاد الأوروبي واردات الفحم، والنفط الخام -مع بعض الاستثناءات- من روسيا، وتعهدت بالحد من واردات الوقود.

وقالت منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية في بيان صحافي أمس، "إن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الفترة ما بين يناير ويوليو، مقارنة بـ15 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2021".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد استوردت أكثر من 21 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة نفسها من 2022. وأشارت المنظمة إلى أن زيادة الواردات بنسبة 40 في المائة أعلى بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال، التي بلغت 6 في المائة.

وجاء في بيان المنظمة أن الدول الأوروبية تشترى الآن أكثر من نصف الإمدادات العالمية لروسيا 52 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

إلى ذلك، أعلنت شركة النفط والغاز الروسية الكبرى "روسنفت"، ارتفاع النفقات الرأسمالية للشركة بنسبة 14 في المائة تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 599 مليار روبل "5.2 مليار دولار" في النصف الأول من 2023. وقالت الشركة "إن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 324 مليار روبل (3.4 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام، بسبب الانتهاء المقرر من أنشطة التنقيب والإنتاج".

وبحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21.9 في المائة ليصل إلى 434 مليار روبل "4.52 مليار دولار".

وأعلنت الشركة تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.1 في المائة، لتصل إلى 1.01 تريليون روبل "10.52 مليار دولار" خلال الأشهر الستة الأولى من 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.5 في المائة لتصل إلى 729 مليار روبل خلال الربع الثاني من 2023. وبلغ إجمالي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36 في المائة.