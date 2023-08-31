26.44 تريليون دولار قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية في الصين خلال 6 أشهر

حافظت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين على زخم التعافي خلال سبعة أشهر من يناير إلى يوليو الماضي، رغم تأثير ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات في بعض المناطق.

وارتفعت قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 189.9 تريليون يوان (نحو 26.44 تريليون دولار)، حسبما ذكر الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وقال الاتحاد إن الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.5 تريليون يوان خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من التحديات المقبلة، يعتقد الاتحاد أن تشغيل هذا القطاع سيتحسن بشكل مطرد في الفترة المتبقية من العام مع تنفيذ السياسات الداعمة.

في غضون ذلك، قالت مديرية التجارة بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في المقاطعة قفز بـ26.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى (880 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 39.13 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 537 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التأجير والخدمات التجارية 197 مليون دولار، فيما بلغ الاستثمار 132 مليونا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة.

وشهدت المقاطعة تسجيل ما مجموعه 215 شركة بالتمويل الأجنبي في الفترة ما بين يناير ويوليو من العام الجاري، بزيادة 35.22 في المائة على أساس سنوي، ومن بين هذه الشركات، 180 شركة تعمل في قطاعات التأجير والأعمال التجارية، بزيادة 33.33 في المائة على أساس سنوي.

وتعد سنغافورة وبريطانيا وفرنسا وكوريا من المصادر الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في المقاطعة.

إلى ذلك، أطلقت مدينة تشانغجياكو، المعروفة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في مقاطعة خبي شمالي الصين، خدمات قطارات الشحن إلى آسيا الوسطى أمس الأول.

وغادر قطار شحن، محملا بقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية ومنتجات المنسوجات محطة شحن "شياهوايوان" للسكك الحديد، متجها إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان صباح الثلاثاء، وبذلك تم تدشين خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا (آسيا الوسطى) في المدينة.

وسيصل القطار إلى طشقند في غضون 15 يوما عبر ميناء هورجوس البري في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وفقا لشركة مجموعة بكين الصينية المحدودة للسكك الحديد. وتعد مدينة تشانغجياكو المجاورة لبلدية بكين ومقاطعة شانشي ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، مركزا لنقل البضائع، حيث تمر عبرها عديد من خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.

وأشارت الشركة إلى أن خدمات قطارات الشحن الجديدة مهمة لتجارة البضائع في المنطقة وبناء مركز لوجستي للنقل متعدد الوسائط.

وفي سياق الشأن الصيني، حققت شركة الإنترنت الصينية "ميتو" إيرادات بقيمة 1.26 مليار يوان (175 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 29.8 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت الشركة صافي ربح معدلا قدره 151 مليون يوان منذ بداية العام وحتى يونيو، بزيادة قدرها 320.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا للتقرير المالي للشركة.

وجاءت هذه الزيادة بشكل أساس نتيجة لإيرادات الاشتراكات المتعلقة بمنتجات الصور والفيديو والتصميم المدعومة بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، حيث وصل عدد المستخدمين الفي آي بي (VIP) للتطبيق إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 مليون مشترك حتى يوم 30 يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد المستخدمين النشطين شهريا 247 مليونا حتى نهاية يونيو، فيما زاد إنفاق الشركة على البحث والتطوير بنسبة 10.8 في المائة ليصل إلى 294 مليون يوان خلال هذه الفترة.