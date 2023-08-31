الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفضل توقعات عدم رفع الفائدة

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك المجمع على ارتفاع اليوم بعد أن أشارت بيانات اقتصادية جديدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

ووفقا لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند 4515.00 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك 0.54 في المائة إلى 14019.31 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز 0.11 في المائة إلى 34890.77 نقطة.

