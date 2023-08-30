أمريكا تفرض قيودا على صادرات رقائق إنفيديا لدول بالشرق الأوسط

قالت شركة إنفيديا في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع إن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا على بعض صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول معينة في الشرق الأوسط.

وبحسب ما جاء في "رويترز" أضافت الشركة "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".

