الإعصار إيداليا يكتسح فلوريدا .. إغلاق مطارات وانقطاع للكهرباء

ضرب إيداليا شمال غرب فلوريدا صباح اليوم بقوة إعصار من الفئة الثالثة في غاية الخطورة تصحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما حذرت السلطات من تداعيات يمكن أن تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية الأمريكية الجنوبية.

وقالت سلطات الولاية إن الإعصار وتأثيره في رفع مستوى مياه المحيط ظاهرة نادرة الحدوث في المنطقة، وأمرت بعمليات إجلاء واسعة.

ورغم عدم الإعلان عن وقوع قتلى على الفور، حذر مسؤولون في فلوريدا من أن الوصول إلى المناطق النائية التي قُطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه قد يستغرق بعض الوقت، خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن إيداليا الذي وصفه بأنه شديد الخطورة ضرب الساحل الأمريكي بقوة إعصار من الفئة الثالثة في منطقة بيغ بيند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا حوالي الساعة 7:45 صباحا (11:45 ت غ).

وأضاف أن العاصفة وصلت إلى الشاطئ محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة بالقرب من بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه إلى نحو خمسة أمتار في بعض المناطق الساحلية.

وعلى الرغم من أن الإعصار فقد قوته مع تحركه باتجاه الداخل وفوق جورجيا، ليصبح إعصارا من الفئة الأولى، إلا أن السلطات حذرت من عواقبه ومن مخاطر ارتفاع المد.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن مستوى المياه ارتفع بأكثر من ستة أقدام عن المعدل الطبيعي في سيدار كي، وهي سلسلة من الجزر المطلة على الخليج، وحذر من أن المياه على طول الساحل ترتفع بسرعة.

وقالت لشبكة "سي إن إن" شيلي بويفين، التي تدير دار ضيافة مجتمعية وتجاوبت مع الدعوة لإخلاء المنطقة إن "كل شيء يطفو. غمرت المياه كل شيء. لقد رأيت صورا للمد القادم، والمياه في كل مكان".

وفي بلدة ستينهاتشي الساحلية الصغيرة على بعد نحو 30 كيلومترا من المكان الذي ضرب فيه الإعصار اليابسة، بدت الشوارع مهجورة والطريق الرئيس غارقا بأكمله تحت المياه.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 265 ألف منزل في فلوريدا و105 آلاف في جورجيا، وفقا لموقع التتبع "باور أوتاج".

وأعلن مطار تامبا لاحقا أنه سيستأنف العمل في الرابعة بعد الظهر، بعدما أغلق تحسبا لوصول إيداليا.

وأُغلقت العديد من موانئ فلوريدا أمام حركة السفن اعتبارا من مساء الثلاثاء، وفقا لخفر السواحل الأمريكيين.