دول الخليج تبحث اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا

ذكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تسعى من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة لتعزيز تجارتها الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه، بداميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزلندي، اليوم، وذكر الأمين العام أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا، كما تم كذلك مناقشة سير الجوانب المتبقية بين الطرفين للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.

مؤكدا أن الاتفاقيات الاقتصادية من محفزات النمو الاقتصادي لدول المجلس وتعزز علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية، لا سيما وأن العالم يشهد تحديات وتحولات اقتصادية كبيرة.



