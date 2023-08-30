وزير الداخلية يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون التنسيق الأمني المشترك

​استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية اليوم، جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاستقبال مناقشة عدة موضوعات، أبرزها جهود تعزيز التعاون الخليجي والتنسيق الأمني المشترك، بما يخدم مسيرة التعاون الخليجي ويخدم دول ومواطني مجلس التعاون وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

