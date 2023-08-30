السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأمريكي للفنون المختلطة

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة في دوري المقاتلين المحترفين (بي أف أل) الأمريكي للفنون القتالية المختلطة، على ما جاء في بيانين اليوم، في أحدث نموذج على توجه السعودية للاستثمار في قطاع الرياضة.

وهو أول اتفاق تبرمه شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية التي أعلن الصندوق تأسيسها مطلع الشهر الجاري بهدف "استضافة الفعاليات الرياضية العالمية" في المملكة.

وتسعى السعودية منذ أعوام لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي.

وقال بندر بن مقرن رئيس مجلس إدارة "سرج" في بيان "يمثل اليوم علامة فارقة جديدة لشركة سرج حيث نقوم باستثمارنا الافتتاحي".

وأضاف "يهدف هذا الاستثمار إلى رعاية المواهب المحلية والإقليمية في فنون الدفاع عن النفس، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتوفير فرص جديدة مباشرة للسعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع".

وقبل عقد من الزمان فقط، كان للفنون القتالية المختلطة التي تجمع بين عناصر قتالية عدة، من الملاكمة إلى الجودو ومواي تاي، عدد محدود من المتابعين في السعودية، لكن ذلك بدأ يتغير عندما استضافت المملكة مسابقة "قوة الصحراء" الإقليمية الشهيرة في عام 2014.

ومذاك، تزايدت شعبية الرياضة، المعروفة في المنطقة باختصارها الإنجليزي "أم أم ايه"، مع صعود المقاتلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإنشاء مؤسسة وطنية للفنون القتالية المختلطة لتطوير المواهب السعودية.

وهذا الشهر فاز المقاتلان السعوديان عبدالله القحطاني ومصطفى راشد ندا، في مباريات على حلبة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في إطار دوري المقاتلين المحترفين.

ويعتزم دوري المقاتلين المحترفين إطلاق دوري إقليمي وتنظيم أحداث ضخمة أخرى في السعودية، حيث يشكّل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نحو 51.1 في المائة من إجمالي سكان السعودية.

