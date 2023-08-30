من اليوم وحتى الأحد .. توقعات بأمطار متوسطة على منطقة الرياض

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من اليوم وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، حريملاء، رماح، وادي الدواسر، السليل.

