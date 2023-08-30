ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من شركات التأمين

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بعد نتائج إيجابية من شركة برودنشيال للتأمين دعمت مؤشر القطاع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بعد صعوده بنحو واحد في المائة في الجلستين السابقتين.

وبحسب "رويترز" صعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية 0.7 في المائة وقفز سهم برودنشيال 2.7 في المائة بعدما سجلت شركة التأمين التي تركز أعمالها على آسيا أرباحا تشغيلية أعلى في النصف الأول من العام.

وزاد سهم ديريكت لاين للتأمين واحدا في المائة.

وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4 في المائة مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو واحد في المائة في المعاملات المبكرة.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم أورستد 11.8 في المائة بعد إعلان أكبر شركة عالمية لمزارع الرياح البحرية أنها تتوقع أن تبلغ مخصصات انخفاض القيمة خمسة مليارات كرونة دنمركية (729.78 مليون دولار) في محفظة أعمالها في الولايات المتحدة.