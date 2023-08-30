نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

أغلق المؤشر نيكاي على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين شراء أسهم انخفضت أسعارها وبدفعة من صعود خلال الليل في وول ستريت أدى لرفع المعنويات في السوق.

وأنهى نيكاي الجلسة مرتفعا 0.33 بالمائة مسجلا 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس آب إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمائة إلى 2313.38 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل بعد أن رسخ تراجع في عدد الوظائف الجديدة الشهري توقعات بوقف عمليات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.97 بالمائة ما قدم أكبر دعم لنيكاي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7 بالمائة وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33 بالمائة.

وارتفع قطاع البنوك 1.41 بالمئة ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.03 بالمائة بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان اليوم الأربعاء بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49 بالمائة ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكاي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6 بالمائة وفاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63 بالمائة ما شكل أكبر ضغط على نيكاي.